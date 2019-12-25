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В Татарстане пенсионерка избила ребенка металлическим прутом и угрожала убить из-за клубники
Сегодня, 14:37
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В Татарстане пенсионерка избила ребенка металлическим прутом и угрожала убить из-за клубники

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Дело в отношении 61-летней женщины расследовано и передано в суд для рассмотрения.

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летней пенсионерки, которая избила ребенка прутом.

Издание "Татар Информ" сообщает, что летом прошлого года женщина, находясь на своем садовом участке, избила 11-летнего мальчика железным прутом и угрожала его убить, заподозрив того в краже клубники.

На пенсионерку было заведено уголовное дело по статьям "Угроза убийством" и "Нанесение побоев". Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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Фото:pixabay​​​​​​​

Теги: избила ребенка, новости татарстана
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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