В Татарстане пенсионерка избила ребенка металлическим прутом и угрожала убить из-за клубники

Дело в отношении 61-летней женщины расследовано и передано в суд для рассмотрения.

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летней пенсионерки, которая избила ребенка прутом.

Издание "Татар Информ" сообщает, что летом прошлого года женщина, находясь на своем садовом участке, избила 11-летнего мальчика железным прутом и угрожала его убить, заподозрив того в краже клубники.

На пенсионерку было заведено уголовное дело по статьям "Угроза убийством" и "Нанесение побоев". Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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