В Татарстане пенсионерка избила ребенка металлическим прутом и угрожала убить из-за клубники

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летней пенсионерки, которая избила ребенка прутом.
Издание "Татар Информ" сообщает, что летом прошлого года женщина, находясь на своем садовом участке, избила 11-летнего мальчика железным прутом и угрожала его убить, заподозрив того в краже клубники.
На пенсионерку было заведено уголовное дело по статьям "Угроза убийством" и "Нанесение побоев". Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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Фото:pixabay
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