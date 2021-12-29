В Тамбове по подозрению в убийстве замглавы управления дорог области задержали его пасынка

Виктор Вакульчик погиб от руки близкого человека.

В Тамбове по подозрению в убийстве заместителя главы управления автомобильных дорог области задержали его пасынка. Об этом журналистам информационного агентства ТАСС рассказал руководитель региональной пресс-службы МВД Алексей Жданов. Чиновник напомнил, что Виктор Вакальчук погиб 14 февраля. Мужчину нашли зарезанным в подъезде собственного дома.

Задержан гражданин 1991 года рождения, подозреваемый в убийстве Виктора Вакульчика. Он является его приемным сыном. В настоящий момент с ним проводятся следственные действия, мотивы преступления устанавливаются. Алексей Жданов, глава пресс-службы МВД по Тамбовской области

Напомним, что Виктор Вакульчик погиб утром в понедельник, когда шел на работу. Убийца нанес жертве не менее восьми ударов ножом. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Контроль за ситуацией на себЯ взял Центральный аппарат Следственного комитета России.

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Фото и видео: Telegram / SHOT