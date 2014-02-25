В Таиланде в результате пожара в ночном клубе погибли 13 человек, еще 35 пострадали

Все жертвы трагедии являлись гражданами Таиланда.

В Таиланде в результате пожара в ночном клубе Mountain B погибли 13 человек, еще 35 пострадали. Об этом рассказали местные журналисты из международного информационного агентства The Reuters со ссылкой на правоохранительные органы. По данным полиции, все жертвы трагедии являются гражданами страны. Речь идет об опознанных людях. Эксперты заметили, что возгорания началось около часа ночи по местному времени (в 21 час вечера 4 августа по времени Москвы).

На складе Ozon в Истре ликвидировали открытое горение.

Фото и видео: Telegram / Mash

