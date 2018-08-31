Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 15:10
0
nadiputintseva
144
Код вставки плеера

В Нижнем Тагиле оленя прогнали по дороге привязанным за рога к машине

0
 
 

Очевидцы недоумевают, приемлемо ли такое обращение в животным.

Водители из Нижнего Тагила заметили необычную картину. Среди автомобилей по дороге бежал северный олень, сообщает Telegram-канал Varlamov News.

Инцидент привлек внимание горожан из-за того, что животное привязали за рога к машине. Автор видео поясняет, что олень, на тот момент, уже пробежал так несколько километров. Когда машина остановилась в пробке, рогатый стоял на обочине и громко тяжело дышал. Пользователи социальный сетей недоумевают, можно ли таким образом перегонять животных.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что полузащитник Зенита помог "Велесу" выкупить с убоя двух оленей.

Видео: Telegram-канал Varlamov News

Теги: олень в нижнем тагиле , северный олень
Категории: Новости России Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5