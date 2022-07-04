В Таганроге загорелся частный дом после падения беспилотника

Информации о пострадавших не поступало.

В понедельник, 4 июля, в Таганроге загорелся частный жилой дом после попадания в него беспилотника. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Как рассказал Голубев, в 17:26 по московскому времени поступило сообщение о том, что на жилой дом в Таганроге упал беспилотник. Пожар возник на площади 70 кв. метров и был оперативно ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало. Сейчас устанавливают тип, принадлежность летательного устройства и причины его падения. По словам губернатора, объективно установлено, что вооружения или боеприпасов на летательном аппарате не было

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что в 18:30 пожарные полностью потушили пламя. В тушении участвовали 24 спасателя и 4 единицы техники.

Ранее в "Красном треугольнике" вновь вспыхнул пожар. Обошлось без пострадавших.

Видео: BAZA

