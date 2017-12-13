В Таганроге мужчина несколько дней проездил с трупом собаки в бампере

Некоторое время собака оставалась в сознании и только потом скончалась.

В Таганроге мужчина на автомобиле сбил собаку и продолжил передвигаться по городу с застрявшим в бампере трупом животного.

У нас по городу ездит "Ч..О", которое сбило собаку и не потрудилось даже вытащить ее из бампера своего автомобиля, не то чтоб даже оказать помощь несчастному животному. Пишет Виктория в группе "Мой Таганрог"

Но момент, когда мужчина сбил собаку - она была жива, но вместо того, чтобы помочь животному, он продолжил передвигаться по городу.

По словам многих свидетелей - так он проездил с собакой несколько дней! Люди! Будьте бдительны! Запомните номер этого автомобиля! Заявляет Виктория

Судя по комментариям в группе, жители города до сих пор не подали заявление в ГИБДД.

Несколько дней наблюдали, фоткали, выкладывали посты сюда... Но ни одного норммальнго человека, чтобы позвонить в полицию.. Сразу бы посадили его.

Видео и фото: ВКонтакте / Мой Таганрог