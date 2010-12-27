В Таганроге при взрыве в жилом доме пострадали люди

Сегодня, 28 февраля, в Таганроге на улице Котлостроительной произошел взрыв. Об этом сообщает администрация города изданию "Ъ-Юг". Есть пострадавшие.
У администрации города есть информация о том, что взрыв произошёл из-за сработанного взрывного устройства. Мужчина подорвал себя взрывным устройством в шестиэтажном многоквартирном доме, "информацию об этом подтвердили несколько источников, в том числе представители местных властей".
Однако ТАСС сообщает, что "взрыв, предположительно, газа произошел в одном из многоэтажных домов в Таганроге в Ростовской области".
Произошел взрыв в одном из домов Таганрога, жители эвакуированы. Это многоэтажка. Пока ситуация непонятна, рассматривается вариант взрыва газа в квартире.
Сказал собеседник ТАСС
Также известно, что от взрыва неустановленного устройства погиб один человек, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
Человек работал с каким-то устройством, которое сработало [взорвалось] и ранило его.
Он уточнил, что мужчина получил серьезные травмы и погиб. По его данным, случившееся не было самоподрывом.
Говорится в сообщении ТАСС
Спасатели сразу после взрыва эвакуировали 50 жителей многоэтажки, среди них 12 детей. Местные власти организовали обогрев эвакуированного населения.
На месте происшествия по факту взрыва ведется расследование.