В Таганроге при взрыве в жилом доме пострадали люди

Есть несколько версий произошедшего.

Сегодня, 28 февраля, в Таганроге на улице Котлостроительной произошел взрыв. Об этом сообщает администрация города изданию "Ъ-Юг". Есть пострадавшие.

У администрации города есть информация о том, что взрыв произошёл из-за сработанного взрывного устройства. Мужчина подорвал себя взрывным устройством в шестиэтажном многоквартирном доме, "информацию об этом подтвердили несколько источников, в том числе представители местных властей".

Однако ТАСС сообщает, что "взрыв, предположительно, газа произошел в одном из многоэтажных домов в Таганроге в Ростовской области".

Произошел взрыв в одном из домов Таганрога, жители эвакуированы. Это многоэтажка. Пока ситуация непонятна, рассматривается вариант взрыва газа в квартире. Сказал собеседник ТАСС

Также известно, что от взрыва неустановленного устройства погиб один человек, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Человек работал с каким-то устройством, которое сработало [взорвалось] и ранило его. Он уточнил, что мужчина получил серьезные травмы и погиб. По его данным, случившееся не было самоподрывом. Говорится в сообщении ТАСС

Спасатели сразу после взрыва эвакуировали 50 жителей многоэтажки, среди них 12 детей. Местные власти организовали обогрев эвакуированного населения.

На месте происшествия по факту взрыва ведется расследование.