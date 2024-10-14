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В Таганроге экс-полицейский убил тестя, тёщу и бабушку жены
Сегодня, 11:25
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

В Таганроге экс-полицейский убил тестя, тёщу и бабушку жены

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Причиной жестокой расправы стал бракоразводный процесс.

В Таганроге 44-летнего бывшего сотрудника полиции подозревают в расправе над родителями и бабушкой супруги. Сейчас мужчину разыскивают, Об этом сообщил Telegram-канал "112".

По данным издания, бывший полицейский напал на тестя с ножом. Помимо этого, он застрелил женщин. Пострадавшим, которые погибли на месте, было 60, 64 и 86 лет. Причиной расправы мог стать раздел имущества во время бракоразводного процесса.

После этого подозреваемый якобы скрылся с места на машине, в которой, предположительно, находился и его отец.  Их объявили в розыск. Следователи  возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Установлено, что конфликт между членами семьи длился уже долгое время. Они даже писали друг на друга жалобы. У экс-полицейского и его жены есть трое детей.

Ранее мы сообщали, что муж убил свою бывшую жену в ходе конфликта недалеко от коттеджного поселка "Федоров Посад". Тело женщины он закопал рядом с местом преступления.

Фото: Piter.tv

Теги: полиция, преступления, розыск полицейского, ростовская область, таганрог, убийство в таганроге
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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