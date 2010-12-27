В Спасе на крови открылась выставка в честь 200-летнего юбилея Александра II

На выставке посетители увидят листы из Коронационного альбома с подробным описанием коронования Александра II/

Во вторник, 17 апреля, в 16.00 в "Спасе на крови" откроют выставку "Царю-Освободителю", приуроченную к двухсотлетию со дня рождения Александра II. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Основу экспозиции составили предметы из фондов Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор". На выставке посетители увидят листы из Коронационного альбома с подробным описанием коронования Александра II и императрицы Марии. На выставке также покажут знаменитый Манифест об отмене крепостного права и памятную медаль императора в честь освобождения крестьян от крепостной зависимости.

Помимо документов, литографий и гравюр императора, на выставке будут представлены копии картин о Русско-Турецкой войне 1877–1878. Экспозицию можно будет посетить с 17 апреля по 15 мая, в часы работы музея.

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