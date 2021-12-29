В Совфеде заявили, что средний размер пенсии после индексации вырастет на 1,4 тыс. рублей

Предполагается, что индексацию могут провести задним числом.

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила "РИА Новости", что после исполнения поручения президента России об индексации средний размер пенсии в России вырастет на 1,4 тыс. рублей.

Она считает, что индексацию могут провести задним числом, то есть в таком размере пенсии будут выплачивать с 1 января.

По мнению Бабиковой, до конца января 2022 года закон будет принят. Отметим, что первые заседания Госдумы и Совета Федерации пройдут 18 и 26 января соответственно.

Напомним, что сегодня, 12 января, президент России Владимир Путин на заседании с правительством предложил проиндексировать пенсии россиян на 8,6%. Это выше инфляции, которая в прошлом году составила 8,4%.

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