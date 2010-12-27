В Сочи устанавливают причину смерти трехмесячного малыша, который поступил в больницу в истощенном состоянии

Ребенок родился в домашних условиях, медикам его не показывали ни разу.

В больнице Сочи умер 3-месячный младенец. Следователи выясняют все причины и обстоятельства гибели грудного младенца.

По версии следствия, в больницу Сочи бригадой "скорой" 27 июня был доставлен 3-месячный мальчик в истощенном состоянии. Медики до последнего боролись за жизнь младенца, но мальчик скончался. По данному факту назначена доследственная проверка.

В ходе проведения проверки следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего, тщательным образом будут изучены условия жизни малолетнего и возможно имеющееся нарушение в семье его законных интересов. Кроме того в рамках проверки будет дана оценка действиям органов опеки и попечительства, а также органов осуществляющих надзор за несовершеннолетними.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Как сообщают СМИ, семья переехала в Лоо в 2017 году из Москвы. Ребенок родился в апреле 2019 года в домашних условиях. Женщина на учет в женскую консультацию не становилась, не показывала медикам и младенца после рождения.

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