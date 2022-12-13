В Сочи проверят видео с ребенком, тюбинг с которым тащила собака

Опасный инцидент произошел в Красной поляне.

В Сочи проверят видео с ребенком,тюбинг (резиновый круг для катания по воде и с горок) с которым тащила собака. Соответствующее заявление местным журналистам сделали региональные представители пресс-службы правоохранительных органов. Ранее в социальных сетях распространился ролик, на котором видно, что несовершеннолетний пассажир по заснеженным улицам города катится вперед за счет того, что его везет привязанная к кругу собака. Ребенок двигался с большой скоростью по тротуару, но мог неожиданно вылететь на проезжую часть. Очевидцы отметили, что инцидент зафиксирован в районе Красной поляны. На кадрах видно, что позади малыша за ним бежит мужчина. Предположительно, его отец.

В дежурной части назначено проведение проверки, нацеленной на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству. пресс-служба МВД по Краснодарскому краю

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Фото и видео: Telegram / BAZA