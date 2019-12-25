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В Смольном отдали предпочтение проекту вестибюля станции метро "Приморская" на улице Беринга
Сегодня, 17:10
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В Смольном отдали предпочтение проекту вестибюля станции метро "Приморская" на улице Беринга

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Специалисты оценили близость вестибюля к жилым домам.

Члены Технического совета при комитете по развитию транспортной инфраструктуры выбрали предпочтительный вариант размещения будущего вестибюля станции метро "Приморская". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Заседание прошло еще 8 июня. Разработчиками было представлено несколько вариантов. Больше всего специалистам понравился вариант с наземным вестибюлем, который выходит на улицу Беринга у домов №36 и №38. 

Среди преимуществ этого проекта — приближенность будущего вестибюля метро к новым жилым кварталам. Кроме того, отмечена возможность развития данной территории путем создания современного благоустроенного пространства.

КРТИ.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что петербуржцы выбрали вариант расположения вестибюля станции метро "Театральная". 

Фото: КРТИ

Теги: вестибюль, метро, приморская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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