В Смольном ответили, можно ли поднять пенсии петербуржцам до уровня москвичей

Разница в пенсиях составляет около 8 тысяч рублей.

На заседании правительства Петербурга 24-го августа обсудили возможность повысить пенсии. Депутат Госдумы Олег Нилов обратил внимание на то, что в Москве она составляет более 20 тысяч рублей, а в Петербурге — около 12 тысяч.

Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко ответил, что выплатой пенсий занимается федеральное правительство. Ранее уже было принято решение индексировать пенсии выше уровня инфляции. Кроме того, определенным категориям пенсионеров полагаются доплаты.

Другой участник заседания, депутат Сергей Вострецов, поднял вопрос о бесплатной раздаче предпросроченной продукции. Он отметил, что так делают в других странах, например, в Японии. И у граждан появится пища, и будет польза экологии.

Ранее губернатор Петербурга сообщил о том, что экономика города по многим показателям вышла на устойчивый рост.

Фото: Piter.TV