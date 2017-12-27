Власти назвали возможным появление подземного перехода на смертельном участке Туристской

Смольный посчитал принципиально возможным размещение подземного перехода в створе Туристской улицы, где произошло семь смертельных происшествий в прошлом году.

Власти Петербурга продолжают работать над предложением депутата ЗакСа Михаила Амосова о создании безопасного перехода через пути в створе Туристской улицы. Вице-губернатор Игорь Албин ответил парламентарию, что на совещании в Комитете по градостроительству его предложение назвали принципиально возможным. Имеется ввиду, в том числе, перенос железнодорожной платформы Яхтенная.

К сожалению, окончательное решение пока не принято, в Смольном намерены провести дополнительные исследования и совещания. Буду продолжать добиваться строительства именно подземного пешеходного перехода. Михаил Амосов, депутат ЗакСа

За прошлый од на переходе в створе Туристской улицы погибло семь пешеходов. Поэтому депутат предложил ряд мер, чтобы обезопасить людей от опасности. Ранее Piter.tv сообщал, что железнодорожный "переход смерти" на Туристской подсветят красным.