В Смольном рассказали, куда звонить, чтобы убрали неочищенные дороги от снега и наледи

В Петербурге организовали горячую линию по уборке внутриквартальных территорий от снега и наледи.

В Санкт-Петербурге чиновники двух профильных комитетов Смольного сообщили о запуске горячих линий для жителей Северной столицы, которые намеренны жаловаться на плохую уборку снега в городе.

В жилищном комитете рассказали, что для удобства горожан создали горячую линию по уборке внутриквартальных территорий от снега и наледи. Для совершения звонка понадобится номер телефона: 710-44-54. Адреса, о которых сообщают жители, сотрудники ведомства обещают включить в маршрут ежедневных проверок.

Кроме того, комитет по благоустройству также готов принимать звонки от жителей, связанные с уборкой дорог и тротуаров. Для этого задействованы сразу два телефона: 314-60-13 и 576-14-83.