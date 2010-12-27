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В Смольном рассказали, куда звонить, чтобы убрали неочищенные дороги от снега и наледи
Сегодня, 13:38
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Shdaria
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В Смольном рассказали, куда звонить, чтобы убрали неочищенные дороги от снега и наледи

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В Петербурге организовали горячую линию по уборке внутриквартальных территорий от снега и наледи.

В Санкт-Петербурге чиновники двух профильных комитетов Смольного сообщили о запуске горячих линий для жителей Северной столицы, которые намеренны жаловаться на плохую уборку снега в городе.

В жилищном комитете рассказали, что для удобства горожан создали горячую линию по уборке внутриквартальных территорий от снега и наледи. Для совершения звонка понадобится номер телефона: 710-44-54. Адреса, о которых сообщают жители, сотрудники ведомства обещают включить в маршрут ежедневных проверок.

Кроме того, комитет по благоустройству также готов принимать звонки от жителей, связанные с уборкой дорог и тротуаров. Для этого задействованы сразу два телефона: 314-60-13 и 576-14-83.
 
 
 
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Категории: Лента новостей Новости СПб

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