Джейд Сандберг призвала выдворить мусульман с территории Швеции из-за "угрозы безопасности".

Шведский телеканал опубликовал видеозапись с акции, на котором женщина сжигала Коран, держа крест над горящей книгой. В сообщении говорится о том, что инцидент произошел на территории Стокгольма. Активисткой является антиисламски настроенная местная жительница по имени Джейд Сандберг. Правоохранительные органы занимались охраной женщины. Событие, прошедшее в столице северного государства Европы, сопровождалось призывами митингующих к изгнанию всех мусульман с территории Швеции. Митингующие обвинили исламскую общину в угрозе для национальной безопасности и потребовали от правительства введения радикальных мер против мигрантов. После сожжения Корана некоторые из активистов начали скандировать требования о депортации мусульман.

Напомним, что первую из акций по сожжению Корана провел лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан 21 января 2023 года. Тогда мужчина сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме. Данный жест шведское правительство назвало демонстрацией свободы слова. В апреле 2024 года активистка Джейд Сандберг устроила аналогичную акцию в Стокгольме, что привело к протестам в Турции и осложнениям с её вступлением в НАТО, о чем писали журналисты телеканала A Haber. По данным шведского SVT, в начале февраля 2025 года ещё одна женщина сожгла Коран, призывая к запрету ислама. Эта провокация вызвала широкий общественный резонанс. Шведская полиция в 2024 году зарегистрировала десятки аналогичных заявок, хотя после массовых беспорядков в Мальмё в 2022 году меры безопасности все зе ужесточились.

Сжегший Коран Журавель после приговора извинился перед мусульманами.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian