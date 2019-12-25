В Шлиссельбурге прошла акция транспортных полицейских и судебных приставов "Узнай о своих долгах"

Акция прошла на Невском судостроительном-судоремонтном заводе.

В Шлиссельбурге в рамках-оперативно-профилактического мероприятия "Должник", прошла совместная акция транспортных полицейских и судебных приставов "Узнай о своих долгах", сообщили в ГУ МВД.

В акции на Невском судостроительно-судоремонтном заводе участвовали представители Кировского районного отделения судебных приставов Ленобласти.

Так, у пяти граждан выявили неоплаченные административные штрафы. Саму акцию "Должник" проводили с 15 по 24 ноября. На данный момент полицейские составили 14 административных протоколов по статье "Уклонение от исполнения административного наказания".

Сотрудники транспортной полиции напомнили гражданам, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о назначении административного наказания в законную силу.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО