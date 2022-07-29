В Севкабель Порту открылась масштабная инсталляция "Антрополэнд"

Экспозиция из 12 гипер-объектов раскрывает идею Земли будущего и показывает влияние человека на планету.

В Севкабель Порту открылась выставка "Антрополэнд" в формате единой инсталляции. Экспозиция развернулась на площади 2200 квадратных метров и состоит из 12 гипер-объектов, внутри которых находится посетитель. Автор проекта, художница Pranna, раскрывает идею Земли будущего и показывает влияние человека на планету.

Вся экспозиция – это рефлексия людей из далекого будущего на то, как мы с вами существуем, как осознаем этот мир, прикасаемся к нему. Инсталляция представляет собой 12 гипер-объектов, которые призваны показать отдельные области нашей жизни. Например "Вулкан" и "Материя будущего" – это про природу и прикосновения к чему-то хрупкому, при этом очень глобальному, например, вулкан. Как мне кажется, это что-то очень нежное. Елизавета Артюшина, арт-директор проекта

В "Антрополэнде" поверхность Земли изменяется: лес, камни, вулканы делятся на природное и техническое. Чтобы показать опасность исчезновения жизни на планете есть протагонисты – жители нового мира в белых костюмах. В процессе путешествия по миру будущего гости контактируют с природой: можно полежать на траве или понюхать базилик.

Мне очень понравился объект, в котором присутствуют живые цветы и растения. Мне кажется, было бы классной идеей внедрить такую инсталляцию в структуру Питера. Эти растения размещены в колоннах, и это смотрится по-новому, а также было бы полезно с точки зрения антивандальности. Ольга Коптева, посетительница экспозиции

В пространстве "Раскопок" гости могут заглянуть в зеркальный тоннель и как бы увидеть отражение доисторического прошлого. В лаборатории "Форма 0" авторы предлагают задуматься: чем современный человек заполняет свой мир? В каждом зале соединяется живое и неживое, как во "Флорариуме", где бабушка вяжет шарф из кислотного. полипропилена.

Очень понравилась эта бабушка, с самого начала я ей заинтересовалась и хотела узнать, что там такое. Потом она предложила повязать и сказала, что они вяжут большой шарф, который поедет на выставку в Москву. Очень интересно, я сначала думала, что она мочалку вяжет. Алина Чикова, посетитель экспозиции

При создании арт-объектов использованы неразлагаемые материалы: вторичный пластик, резиновые шины, железные конструкции и газон. На территории выставки будут проходить лекции, дискуссии, выступления художников и арт-медиации. Экспозиция продлится до 31 октбяря 2022 года.

Видео, фото: Piter.TV