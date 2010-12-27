В Петербурге в 2018 году откроют 9 детских садов и 8 школ‍

В Петербурге откроют двери 8 школ и 9 детских садов, в которых все оборудование будет по современным стандартам.

В Санкт-Петербурге в 2018 годуоткроют восемь новых школ и девять детских садов. Об этом сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко представляя в Законодательном Собрании проект закона о бюджете города.

Также он отметил, что на развитие образования в городе предусмотрено 132 млн рублей. Более 1 млрд рублей правительство направит на покупку оборудования и инвентаря в новых образовательных учреждениях. В 1,4 раза увеличатся расходы на учебники и пособия, в связи с переходом школ на новые образовательные стандарты.

Кроме того, в следующем году планируют проектировать 18 школ и 21 детский сад.