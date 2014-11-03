Подозреваемый организовал на территории частного домовладения нелегальный вычислительный центр.

В Северной Осетии пресечена деятельность майнинг-фермы, причинившей энергокомпании ущерб на 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным ведомства, житель Северной Осетии организовал на территории частного домовладения нелегальный вычислительный центр. Он использовал для добычи цифровых активов специальное высокомощное оборудование. Отмечается, что мужчина незаконно подключил оборудование к инфраструктуре филиала ресурсоснабжающей компании.

Полиция изъяла все энергопотребляющие устройства. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении.

Видео: МВД по Республике Северная Осетия - Алания