В сети опубликовали трейлер "Тайной жизни домашних животных-2"

Главным героем этого фильма станет Грейхаунд Рустер, которого озвучил Харрисон Форд ("Индиана Джонс").

На официальном YouTube-канале компании Illumination Entertainment появился трейлер-тизер " Тайная жизнь домашних животных-2". Главным героем этого фильма станет Грейхаунд Рустер, которого озвучил Харрисон Форд ("Индиана Джонс").

Во второй части снова будет показано, чем заняты животные, пока хозяев нет дома. Только действия будут происходить за городом. Режиссером мультипликационной ленты выступил Крис Рено, который ранее трудился над первыми двумя частями "Гадкого я" и "Лорекс". Сценарий написал Брайан Линч ("Миньоны" и "Кот в сапогах").

В России премьера мультфильма состоится 30 мая.

В 2016 году на съемки первой части мультфильма было потрачено 75 миллионов долларов, но кассовые сборы принесли создателям почти 900 миллионов долларов.

Фото и видео: Illumination/ YouTube