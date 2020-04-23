В Сети появилось видео применения ВС РФ корректируемых мин 3Ф5 "Смельчак" на Украине

Выстрелы производились при помощи "Тюльпана".

В социальных сетях появились видео применения Вооруженными силами России корректируемых мин 3Ф5 "Смельчак" в рамках специальной военной операции на территории Украины. Данный боевой снаряд выпущен специалистами по позициям противника из тяжелого миномета 2С4 "Тюльпан".

Представители СМИ уточнили, что данная фугасная мина предназначена для ликвидации бронированных целей ВСУ, а также поражения целей в укрепленных районахс первой атаки. Дальность использования для установки"Смельчака" составляет девять километров. Ключевой особенностью данного вида вооружения является технология импульсной коррекции траектории полета снаряда. Эта возможность позволяет военным с высокой точностью попадать в заданную цель.

Аргентина, Бразилия и Мексика не поддержали позицию стран Америки по ситуации на Украине.

Фото и видео: Авиа.про