В Сестрорецке пьяный мужчина сильно избил местного жителя

Пострадавшего госпитализировали.

Накануне ночью сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего мужчину, который сильно избил 49-летнего местного жителя. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и был агрессивен. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

Драка произошла у дома №1 на улице Угольный навес в Сестрорецке. При задержании нападающий пытался сопротивляться сотрудникам Росгвардии и участковому, однако был обезврежен и доставлен в территориальный отдел полиции. Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время выясняются обстоятельства дела. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что потасовка на улице Ушинского едва не закончилась убийством.

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