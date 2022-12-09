В Сестрорецке рассказали, какой будет медицинская реабилитация

Ведущие врачи-реабилитологи собрались на базе городской больницы №40 Курортного района. 9 декабря здесь прошла международная научно-практическая конференция «Медицинская реабилитация: традиции и инновации». В работе форума приняли участие научные сотрудники и практикующие врачи ведущих лечебных учреждений. С докладами выступили реабилитологи из Москвы, Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Чебоксар, а также ведущие специалисты по медицинской реабилитации Республики Беларусь.

Галина Иванова, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России:

Качество помощи растет и гораздо больше пациентов спасают тех, которых еще лет 30 назад даже не предполагали, что эти пациенты выживут. И удорожание медицинской помощи появление высокотехнологичной медицинской помощи требует увеличения оборота специализированных коек, специализированных кабинетов. И, естественно, возникает вопрос, что нужно пациента как можно раньше ставить на ноги даже с той точки зрения, чтобы он быстрее мог уйти из медицинской организации и освободить место следующему пациенту.

Научно-практическая конференция не случайно прошла в стенах стационара Курортного района Санкт-Петербурга. Городская больница №40 в Сестрорецке занимает ведущее место по числу коек восстановительного лечения и медицинской реабилитации в России. Стационар славится своим техническим оснащением и отличным состоянием материально-технической базы. В больнице используются самые передовые технологии, существующие на сегодняшний день в восстановительной медицине. Особую роль в отделениях уделяют механотерапии: на вооружении специалистов 40 больницы находятся десятки роботизированных комплексов.

Сергей Щербак, д.м.н., профессор, главный врач СПБ ГБУЗ "Городская больница №40":

В этом году мы завершили реконструкцию главного корпуса. Появились новые площади, новые технологические цепочки. Учреждение, являясь, наверное, одним из немногих в стране, сохранивших территориальный медицинский принцип организации, обладает стационаром многопрофильным, скорой помощью, поликлиникой - здесь как раз отрабатываются все этапы реабилитации, параллельно с оказанием всех видов помощи.

На повестке оказались вопросы медицинской реабилитации в кардиологии, неврологии, травматологии и ортопедии, онкологии, акушерстве и гинекологии, терапии и педиатрии. Симпозиум затронул новые медикаментозные и немедикаментозные технологии медицинской реабилитации, особенности организации процесса в условиях СОVID-19. А также проблемы подготовки кадров для совершенствования системы оказания помощи по медицинской реабилитации.