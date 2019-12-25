В Сестрорецке открылся детсад №12

Учреждение рассчитано на 90 детей.

В Сестрорецке открылся новый детский сад № 12, рассчитанный на 90 воспитанников. Об этом сообщили в пресс-службе Курортного района Петербурга.

Известно, что учреждение рассчитано на четыре группы детей, в том числе раннего возраста. Территория садика с прогулочными площадками огорожена шумозащитным экраном, само здание обставлено современным оборудованием, игрушками и мебелью, также созданы условия для доступа маломобильных горожан. Особенно много внимания в садике уделили пищеблоку, оснащенному самой современной техникой и располагающей лифтом для быстрой перевозки еды. Кроме того, в каждой группе имеется своя отдельная буфетная, спальня и игровая, а в раздевалках установлены шкафы для сушки влажной одежды и обуви.

Детский сад построила и передала городу ГК "ПРОК". Садик расположился рядом с новым жилым зданием от той же компании, где живет много молодых семей.

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Фото: Piter.TV