В Сестрорецке мать ударила своего сына ножом в живот во время ссоры

Он остался жив, находится в больнице.

В Сестрорецке правоохранители раскрыли дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранительных органов, 1 ноября 2019 года в больницу с ножевым ранением живота доставили 29-летнего мужчину, который проживает в квартире дома №134 по улице Володарского.

В результате расследования 11 ноября задержали 46-летняя Юлию С., которая была изобличена в том, что во время ссоры ударила в живот ножом своего сына.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Двое с ножом похитили в Рыбацком фургон с сигаретами и водителем.

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