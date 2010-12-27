Пьяный именинник прострелил себе голову

Мужчина вставил в рот травматический пистолет и спустил курок.

Во вторник, 30 июля в доме №5 на ул. Воскова в Сестрорецке во время празднования своего 51-го дня рождения мужчина вставил в рот травматический пистолет и спустил курок. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, именинник выпил много алкоголя и начал скучать. На глазах у собравшихся гостей он схватил оружие и устроил с ним жуткое представление. Лицензия на пистолет истекает через три недели.

Резиновая пуля пробила язык и застряла в черепе. Мужчину госпитализировали в 3-ю Городскую больницу около 23:30, он истекал кровью. На данный момент состояние пострадавшего тяжелое.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что мужчина зарезал свою мать на Софийской улице.

Фото: Pixabay