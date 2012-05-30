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В Сертолово таксист ударил тростью со штыком пассажира
Сегодня, 15:46
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В Сертолово таксист ударил тростью со штыком пассажира

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Водителю не понравилось, что клиент вел себя агрессивно.

В Сертолово суровый шофер проткнул своего пассажира. Пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Компания выпивших молодых людей решила сменить дислокацию. Они вызвали такси и стали дожидаться водителя. Когда автомобиль подъехал, пьяные клиенты возмутились, что таксист остановился не там, где они просили. Мужчины начали ругаться, а самый вспыльчивый из них своим поведением даже напугал работника такси. Что именно сделал молодой человек, не уточнили, но владелец авто не выдержал и ударил самого шумного тростью со штыком.

Сотрудники полиции задержали шофера. Мужчина признался, что ему пришлось защищаться от неадекватных пассажиров. 

Возбуждено уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Невском проспекте подрались парень и девушка около ресторана.

Фото: Pixabay

Теги: агрессивный водитель, задержание, полиция, сертолово, таксист, ударил пассажира
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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