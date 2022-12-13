В Сербии заявили о готовности принять концепцию плана Германии и Франции по вопросу Косова

Александр Вучич рассказал о встрече с иностранными представителями ЕС по решению конфликта в регионе.

В Сербии заявили о готовности принять концепцию плана по Германии и Франции по вопросу непризнанного региона Косова. Соответствующей информацией с журналистами поделился глава государства Александр Вучич, который выступил на брифинге по завершению рабочей встречи со специальным представителем Евросоюза по Западным Балканам Мирославом Лайчаком и заместителем помощника американского государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Габриэлем Эскобаром, советником по иностранным делам и политике безопасности французского лидера Эмманюэля Макрона Эмманюэлем Бонном, советником немецкого канцлера по внешней политике Йенсом Плётнером. Политик пояснил, что на текущий момент решение конфликта в регионе заморожено. В ближайшее время лидер страны обсудил предложение с правительство и общественными группами.

Мы готовы принять концепт и работать над реализацией предложенного соглашения. Я очень ясно дал понять одну вещь и показал все волнение и сдержанность по одному важному вопросу об одной важной вещи. Я не могу говорить об этом, так как предложение не открытое. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич считает, что Европа не покажет высокого экономического роста в ближайшие годы.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић