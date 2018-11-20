Женщина с маленьким ребенком на руках выпала из окна шестого этажа

Инцидент произошел в Саратовской области.

Накануне в Саратовской области, в городе Балаково произошло ЧП. Как сообщает региональная прокуратура, местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взяла на руки годовалого ребенка и выпала из окна. Известно, что квартира женщины находится на шестом этаже.

После падения с высоты саратовчане выжили. Их увезли в больницу, где оказывают необходимую помощью

В настоящее время прокуратура города начала проверку по факту случившегося.

Ранее мы писали, что жительница Петергофа выпала из окна и приземлилась на козырек парадной.

Фото: Piter.TV