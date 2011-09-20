В Саратове суд оштрафовал депутата Николая Бондаренко на тысячу рублей за конфликт на избирательном участке

Там же депутат получил вторую повестку о составлении протокола.

Депутата Саратовской области Николая Бондаренко оштрафовали на тысячу рублей за мелкое хулиганство. Об этом накануне сообщила пресс-служба областного отделения партии КПРФ.

Заседание в Заводском районном суде длилось 8 часов. Бондаренко вышел из здания только в 24 часа. Причиной для задержания и суда за инцидент на избирательном участке в сентябре этого года. Он спорил спорил с главой участковой избирательной комиссии. Депутат признался, что был готов к более жесткому наказанию в виде административного ареста. Он уверен, что его спас "общественный резонанс", который поднялся после его задержания.

Однако этим все не закончилось. Бондаренко рассказал, что ему вручили вторую повестку из-за повторной организации митинга в сквере Марины Расковой. Митинга в этом гайд-парке было как минимум два. Депутат опасается, что три административных производства могут привести его к уголовному делу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что депутат КПРФ Рашкин прошел проверку на полиграфе по делу об убитом лосе.

Видео: YouTube / КПРФ Саратов