Обвиняемого в смертельном избиении петербуржца с проспекта Ветеранов заключили под стражу

Следствие расследует уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ.

Кировский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения мужчине, который 29-го сентября избил знакомого в квартире на проспекте Ветеранов. Потерпевший скончался через несколько дней, находясь в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следственным отделом по Кировскому району города возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Накануне подозреваемому мужчине предъявили обвинение. По ходатайству следователя ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в зоне СВО арестовали следователя родом из Санкт-Петребурга.

Видео: Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу