В "Пулково" задержали мошенников, находящихся в федеральном розыске

Мужчины около года скрывались от правоохранительных органов.

В "Пулково" задержали двух мошенников, которые около года находились в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Так, в аэропорту был задержан 22-летний уроженец ближнего зарубежья и 40-летний петербуржец. Первый избегал наказания за хищение и вымогательство наркотиков на своей родине, а также за мошенничество в России. Второй скрывался от правоохранительных органов за мошенничество в крупном размере в Петербурге.

В настоящее время мужчины арестованы и ждут своего наказания за решеткой.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали сотрудника ДПС, который якобы похитил человека.

Фото: visit-petersburg.ru