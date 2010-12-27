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В "Пулково" задержали мошенников, находящихся в федеральном розыске
Сегодня, 10:53
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Alena_Zinovieva
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В "Пулково" задержали мошенников, находящихся в федеральном розыске

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Мужчины около года скрывались от правоохранительных органов.

В "Пулково" задержали двух мошенников, которые около года находились в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Так, в аэропорту был задержан 22-летний уроженец ближнего зарубежья и 40-летний петербуржец. Первый избегал наказания за хищение и вымогательство наркотиков на своей родине, а также за мошенничество в России. Второй скрывался от правоохранительных органов за мошенничество в крупном размере в Петербурге.

В настоящее время мужчины арестованы и ждут своего наказания за решеткой.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали сотрудника ДПС, который якобы похитил человека.

Фото: visit-petersburg.ru

Теги: мошенничество , пулково , федеральный розыск
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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