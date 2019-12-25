Сотрудники транспортной полиции в Петербурге выявили подозреваемого в краже

Сумма причиненного ущерба составила более 40 тыс. рублей.

В пятницу, 11 марта, в пресс-службе УТ МВД по городу и области сообщили, что в дежурную часть транспортной полиции обратился 23-летний работник железной дороги и попросил помочь найти его пропавший на территории Московского вокзала телефон.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого в совершении кражи. Злоумышленник воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает, и решил забрать телефон себе, а после вышел с вокзала и скрылся. В преступлении подозревают 31-летнего безработного уроженца Мурманской области.

Потерпевший ждал электричку в световом зале вокзала, где по собственной неосторожности забыл телефон в подстаканнике и направился в сторону отправления пригородных поездов. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции мужчина не успел использовать похищенное в своих интересах. Телефон изъяли и передали владельцу.

Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание по которой – до пяти лет лишения свободы.

Фото: Piter.tv