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Сотрудники транспортной полиции в Петербурге выявили подозреваемого в краже
Сегодня, 12:44
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Сотрудники транспортной полиции в Петербурге выявили подозреваемого в краже

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Сумма причиненного ущерба составила более 40 тыс. рублей.

В пятницу, 11 марта, в пресс-службе УТ МВД по городу и области сообщили, что в дежурную часть  транспортной полиции обратился 23-летний работник железной дороги и попросил помочь найти его пропавший на территории Московского вокзала телефон.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого в совершении кражи. Злоумышленник воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает, и решил забрать телефон себе, а после вышел с вокзала и скрылся. В преступлении подозревают 31-летнего безработного уроженца Мурманской области.

Потерпевший ждал электричку в световом зале вокзала, где по собственной неосторожности забыл телефон в подстаканнике и направился в сторону отправления пригородных поездов. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции мужчина не успел использовать похищенное в своих интересах. Телефон изъяли и передали владельцу.

Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание по которой – до пяти лет лишения свободы. 

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, полиция, транспортная полиция
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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