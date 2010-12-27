В Санкт-Петербурге прошел масштабный бизнес-форум "Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2019 году"

Консалтинговой компанией Business Life 20-21 февраля был организован специальный налоговый бизнес-форум для владельцев бизнеса, финансовых директоров и бухгалтеров. Ведь именно они в первую очередь заинтересованы в доходности и безопасности своего дела.

В рамках форума был приглашен ряд экспертов, а именно Павел Астахов, Михаил Хазин и Дмитрий Шумейко. На форуме выступили Сергей Шушин и Марат Саид-Галиев как специалисты от компании Business Life. Их выступление осветило вопросы управления финансами.

Дмитрий Шумейко рассказывал о легальных способах оптимизации налогов в различных условиях и о способах защиты активов, а так же поделился готовыми скриптами общения с представителями госорганов и дал ещё несколько полезных методик для владельцев бизнеса.

Второй спикер форума многим уже известный - Павел Астахов. Рассказал о безопасности бизнеса, дал различные инструменты по работе с неожиданными проверками, а так же с конкурентами, которые занимаются "черным пиаром" вашей компании и многое другое.

Третий спикер - Михаил Хазин. Он поделился с участниками форума видением развития экономики России в ближайшие годы, рассказал подробно о повышении НДС и пенсионного возраста, о валютных колебаниях. Дал стратегии развития бизнеса в эпоху кризиса.

Эксперты компании Business Life Сергей Шушин и Марат Саид-Галиев дали множество полезных инструментов о закрытии финансовых дыр в бизнесе, о работающей мотивации своих сотрудников и, помимо этого, рассказали о том, как слезть c кредитной иглы.

Форум получился очень интересный и насыщенный. Даже перерывы у участников проходили с пользой, активностью, обсуждениями и новыми знакомствами.

Для участников категории VIP и Business были ещё свои бонусы, один из которых, это закрытый ужин, на котором присутствовали все спикеры форума. Участники смогли пообщаться с ними в неформальной обстановке и сделать памятные фото.

Организаторы упомянули, что следующий бизнес- форум на аналогичную тему пройдет уже в апреле в городе Краснодаре. Подробнее о мероприятии по ссылке.