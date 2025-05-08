В Санкт-Петербурге открылся новый центр подготовки специалистов для портовой отрасли

Новая образовательная площадка позволяет будущим портовым специалистам проходить обучение в условиях, максимально приближенных к реальному производству.

В Санкт-Петербурге начал работу центр подготовки специалистов для портовой отрасли. Он создан на базе Морского кадрового агентства – дочернего предприятия АО "Морской порт Санкт-Петербург". Центр стал одной из самых технологичных площадок на Северо-Западе: здесь оборудован учебный полигон с перегрузочной техникой, используются VR-тренажеры и другие средства обучения. Подготовка выстроена как единый процесс — от теории до практики с последующей аттестацией с участием органов Государственной технической инспекции Санкт-Петербурга.

Морской порт Санкт-Петербург всегда имел собственную учебную базу. Сегодня ее правопреемником является Морское кадровое агентство. Мы готовим специалистов не только для порта, но и для всей отрасли. Наши выпускники работают во многих портах России. Андрей Ярославцев, управляющий директор АО "Морской порт Санкт-Петербург"

Ключевой акцент сделан на практике: обучение проходит на полигоне площадью около 4 тысяч квадратных метров, где моделируются реальные производственные задачи.

Наша особенность — это практическая направленность. Мы формируем устойчивые профессиональные навыки, а обучение доступно для всех желающих. Сроки обучения начинаются от одного месяца. Елена Игонина, генеральный директор Морского кадрового агентства

В центре реализуется более 150 образовательных программ — от охраны труда до экологической безопасности.

Основное направление — подготовка специалистов для морской отрасли. При этом мы охватываем широкий спектр программ, включая безопасность и производственные дисциплины. Алексей Казаков, руководитель учебного центра Морского кадрового агентства

Подобные центры уже работают в Кингисеппе и Туапсе, однако площадка в Санкт-Петербурге — крупнейшая.

Видео: Piter.TV