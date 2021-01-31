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В Самаре задержаны все участники акции в поддержку Навального

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В воскресенье, 31 января, правоохранительные органы начали подготовку к незаконной акции.

В Самаре задержаны все участники несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил Telegram-канал "Раньше всех".

На улице Ново-Садовой в районе КРЦ "Звезда" появились автозаки. Полицейские попросили граждан отказаться от участия в несанкционированном митинге. Затем начались задержания. По предварительным данным, в Ленинский районный отдел полиции Самары доставлен 21 человек. В городе планируется закрыть сразу 3 станции метро – "Алабинскую", "Российскую" и "Московскую".

Напомним, что 23 января в нескольких регионах России прошли несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Акции обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел.

Фото: "ВКонтакте"/ Подслушано Самара
Видео: Youtube/Stanislav Volo

Теги: акция протеста, задержаны, самара, фбк
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

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