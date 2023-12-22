Неоклассика в Особняке Половцова

Один из самых роскошных дворцовых залов Петербурга в этот вечер наполнится звуками неоклассики.

Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные концертные площадки, наполняя пространство залов теплым светом тысячи свечей, что создает неповторимую атмосферу и идеальный фон для музицирования.

Один из самых роскошных дворцовых залов Петербурга в этот вечер наполнится звуками неоклассики, музыки таких композиторов, как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер, Дзё Хисаиси, Ян Тьерсен, Александр Деспла и др..

Неоклассика или Новая классика — музыка, которая сочетает в себе разные музыкальные жанры.

Продолжительность концерта: 1 час 20 минут

Возраст: 6+.

Фото: Русские музыкальные сезоны