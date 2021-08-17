В США заявили о способности эвакуировать из Кабула до 9 тыс. человек в сутки

Американские базы готовы принять до 22 тысяч афганцев в ближайшие несколько недель.

Соединенные Штаты продолжат работать над обеспечением безопасности в аэропорту Кабула. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в интервью телевизионному каналу CNN.

По его словам, ресурсы Соединенных Штатов позволяют вывозить из столицы Афганистана от пяти до девяти тысяч человек в сутки.

Мы полагаем, что в Афганистане сейчас находятся тысячи американцев. Сейчас ситуация с безопасностью улучшилась, им не нужно убежище, они могут начинать направляться в аэропорт. Джон Кирби, официальный представитель Пентагона

Он отметил, такой разброс в пропускной способности обусловлен тем, что могут меняться погодные условия, уровень безопасности, а также загруженность самолетов. По словам Кирби, на данный момент три базы Соединенных Штатов готовы принять до 22 тысяч афганцев в ближайшие несколько недель.

Напомним, местные жители пытаются покинуть территорию Афганистана из-за захвата власти "Талибаном"* (*террористическая организация, запрещена в РФ). Все регулярные авиарейсы из Кабула отменены. Воздушное пространство над Кабулом открыто только для военных самолетов. Кроме того, несколько афганцев, которые пожелали покинуть территорию Афганистана, погибли, пытаясь улететь из столицы, зацепившись за шасси самолета.

Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров назвал обвалом ситуацию в Афганистане после ухода оттуда Соединенных Штатов и Североатлантического Альянса.

Видео: CNN