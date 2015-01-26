В США заявили о консультациях с союзниками по вопросу ограничения цен на нефть из РФ

Джанет Йеллен рассказала о ценовых исключениях из западных ограничений для развивающихся стран.

В США заявили о консультациях с союзниками по вопросу ограничения цен на нефть из России. Соответствующее заявление в рамках совместного брифинга с канадским коллегой сделала глава министерства финансов США Джанет Йеллен. Чиновница отметила, что Вашингтон планирует за счет установления верхнего предела стоимости на энергетические ресурсы снизить уровень получаемых доходов Москвы с продаж энергетических носителей.

Мы обсуждаем ценовые ограничения или ценовые исключения, которые усилят и укрепят недавние и предлагаемые ограничения…со стороны Европы, США, Великобритании и других стран. Джанет Йеллен, глава Минфина США

По мнению Джанет Йеллен, ограничительный антироссийские действия не должны вызывать негативных побочных эффектов для стран с низким уровнем дохода. При этом ценовые исключения будут важным методом предотвращения негативных побочных эффектов для развивающихся государств, которые активно борются с высокими затратами на продукты питания и энергоносители. По словам Йеллен, ценовое исключение будет использоваться в вопросе корректировок цен в рамках уже действующих контрактов.

Минфин США задумал расширить поставки нефти из России на рынок, снизив ее стоимость.

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