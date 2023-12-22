В США заявили, что вскоре начнут использовать временный пирс для передачи помощи в Газу

Патрик Райдер рассказал о ситуации с доставкой гумпомощи на Ближнем Востоке.

Американские власти намерены в ближайшие дни в рамках международных усилий начать использовать временный морской пирс для передачи гуманитарной помощи с территории Кипра в сектор Газа. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник заметил, что поддержка предназначается для облегчения страданий мирных жителей палестинского анклава на Ближнем Востоке. Вашингтон призывает все стороны регионального конфликта не препятствовать доставке жизненно важной помощи гражданскому населению. Известно, что построенный водный объект будет охраняться кораблями США.

США в координации с ООН и Всемирной продовольственной программой начнут содействовать отправке гуманитарной помощи в Газу по кипрскому морскому коридору... доноры предоставляют помощь с применением гражданских и военных судов США и партнеров. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Временный пирс в настоящее время находится в прибрежной зоне порта израильского города Ашдод, он пока не связан надлежащим образом с побережьем.

Пентагон подтвердил, что США выведут часть своего воинского контингента из Чада.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour