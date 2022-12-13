В США заявили, что следят за ситуацией на Украине в свете модернизации ядерного оружия

Дженнифер Грэнхолм рассказала о об обеспечении национальной безопасности.

Министр американской энергетики в ходе регулярного брифинга в Белом доме рассказала журналистам о том, что власти страны следят за ситуацией на Украине в свете модернизации ядерного оружия. Дженнифер Грэнхолм добавила, что аналитики сосредоточены на том, чтобы применять такие прилагательные как "безопасный", "надежный" и "эффективный" к стратегическому арсеналу. Таким образом чиновница ответила на вопрос СМИ о том, произошли ли в Вашингтоне какие-либо изменения по управлению ядерным запасом или его обслуживанием из-за украинского кризиса. Она напомнила, что у Минэнерго США есть невероятные отношения с коллегами из Пентагона и сотрудничестве между профессионалами.

Национальное управление ядерной безопасности исключительным образом сосредоточено на том, чтобы у нас был арсенал, который является безопасным, надежным и эффективным. Все планы модернизации, которые существуют в НУЯБ, направлены на это. Дженнифер Грэнхолм, глава Минэнерго США

Минэнерго заявило о контроле над ситуацией с ценами на бензин и с запасами топлива в РФ.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television