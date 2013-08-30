В США заявили, что решение не поставлять Киеву дальнобойное оружие остается в силе

Сабрина Сингх указала дальнейшую поддержку ВСУ со стороны Пентагона.

В американском министерстве по обороне не меняли своей политики относительно поставок Вооруженным силам Украины дальнобойного оружия западного производства, такого как тактические баллистические ракеты ATACMS, а также в отношении нанесения ударов вглубь российской территории. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Наша политика в отношении дальних ударов и возможности использовать что-то вроде ATACMS не изменилась. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним, что российский президент Владимир Путин упоминал перед журналистами о том, что киевский режим без помощи коллективного Запада будет не в состоянии совершать удары вглубь территории РФ. Это связано с тем, что украинцам нужны разведывательные данные со спутников и полетные задания. Политик уверен в том, что члены НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а, на самом деле решают вопрос того, следует ли им напрямую вовлекаться в региональный конфликт.

В США призвали не сравнивать поддержку, которую оказывают Украине и Израилю.

Фото и видео: YouTube / Defense Now