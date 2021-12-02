США: разработка баллистических ракет КНДР дестабилизирует ситуацию в регионе

Глава Пентагона подтвердил намерения о достижении денуклеаризации в Корее.

В США заявили, что разработка баллистических ракет КНДР дестабилизирует ситуацию в регионе. Такое заявление на совместной пресс-конференции с Со Уоком сделал глава Пентагона Ллойд Остин. Чиновник посетил с рабочим визитом Южную Корею.Трансляцию мероприятия вело американское оборонное ведомство.

Подтвердили совместную оценку, согласно которой КНДР продолжает разрабатывать баллистические ракеты и вооружения, что все больше дестабилизирует региональную безопасность. Ллойд Остин, глава Пентагона

Эксперт подчеркнул, что США считают лучшим способом достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова дипломатический метод. Вашингтон выступает за переговоры с руководством Северной Кореи. Дипломатию чиновник назвал выверенным и практическим подходом к урегулированию вопроса. Также, как и Сеул, Вашингтон сохраняет приверженность такому взаимодействию с КНДР.

Глава Пентагона призвал РФ "снизить температуру в регионе" в связи с ситуацией с Украиной.

Фото и видео: Twitter / @DeptofDefense