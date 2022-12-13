В Госдепе США заявили, что новые сроки визита Блинкена в Китай будут зависеть от действий Пекина

Нед Прайс рассказал о необходимости видеть и слышать, какие шаги предпринимает Пекин.

В американском внешнеполитическом ведомстве рассказали о том, что новые сроки официального визита государственного секретаря Энтони Блинкена в Китай будут зависеть от дальнейших действий Пекина. Эта поездка состоится в тот момент, когда для стран наступит подходящее время, а также, когда этот визит будет находиться в национальных интересах США. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Мы будем продолжать оценивать, слушать, что КНР говорит в частном порядке, что они говорят публично, и принимать решения о том, когда наступит подходящее время, когда это будет в наших интересах, чтобы госсекретарь совершил поездку. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа

В Госдепе США заявили, что не видят военной угрозы Молдавии.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television