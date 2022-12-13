В США заявили, что не знают, когда завершатся расследования взрывов на "Северных потоках"

Джон Кирби отверг причастность США к инциденту в Балтийском море.

В американской администрации при президенте Джо Байдене заявили, что не знают, когда завершатся международные расследования взрывов на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник заметил, что власти страны не имеют никакого отношения к диверсии в Балтийском море. Известно, что оперативные мероприятия проводятся в России, Германии, Швеции и Дании.

Мы все еще полагаем, что это был саботаж. США никоим образом не причастны к нему. Нам необходимо дать возможность следователям продолжить свою работу. Необходимо, чтобы она проходила беспрепятственно и чтобы на нее не оказывалось давления или какого-либо влияния. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television