Джон Кирби рассказал о том, что планов по изменению статуса стратегического арсенала у Пентагона нет.

В США заявили, что не видят причин менять статус готовности своих ядерных сил из-за России. Соответствующей информацией с журналистами поделился в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби. Чиновник подчеркнул, что власти страны постоянно мониторят угрозы со стороны российского ядерного арсенала. В текущий момент они не видят необходимости в изменении статуса готовности собственных стратегических сил.

Мы следим за этим каждый день, мы не видели оснований для того, чтобы менять подход к применению средств стратегического сдерживания. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Представитель Пентагона уверен в то, что США обладают возможностями по защите своего государства, территории и международных союзников и партнером при нынешнем состоянии сил стратегического сдерживания противника.

Пентагон: США не видели попыток России перекрыть поток их оружия на Украину.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News