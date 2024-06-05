В США заявили, что не планируют направлять военных инструкторов или войска на Украину

Джейк Салливан прокомментировал позицию Эмманюэля Макрона.

Американская администрация не планирует направлять своих военных инструкторов или войска на территорию Украины. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он выступил перед СМИ на борту самолета главы государства во время перелета из Вашингтона в Париж.

Как мы неоднократно публично заявляли, мы не планируем направлять военных советников, военных, инструкторов для подготовки украинцев на Украине. Джейк Салливан, глава США

Джейк Салливан подчеркнул, что власти США создали сформировали инфраструктуру в Германии для подготовки солдат армии киевского режима. На текущий момент там тренировались тысячи человек, которые теперь могут использовать технику западного производства. В Вашингтоне готовы расширить подготовку бойцов ВСУ, о чем руководство напрямую говорило коллегам в Киеве.

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Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News