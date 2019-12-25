Майкл Гилдей рассказал о том, зачем Вашингтону нужен флот около Китая.

В США заявили, что держат флот в Азии на случай активных действий КНР в отношении Тайваня. Такое заявление сделал местный адмирал из Военно-морских сил во время онлайн-конференции. Эксперт уточнил, что в последнее время Вашингтон фиксирует активность Пекина около острова.

Майкл Гилдей призвал коллег учитывать тот факт, что глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Филипп Дэвидсон в марте текущего года рассказывал о том, что не исключает вероятности нападения КНР на Тайвань еще до конца десятилетия.

Мы держим значительные силы там, чтобы в случае необходимости расстроить планы Си Цзиньпина, если он решит действовать. Майкл Гилдей, адмирал ВМС США

Напомним, что Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. С того времени островное государство сохраняет национальную атрибутику Китая, которая существовала в КНР до прихода к власти коммунистов. Социалистической строй победил в гражданской войне на материковой части страны. Официальный Пекин считает тайвань одной из своих провинций. Дипломатические отношения между США и Тайванем были прекращены в 1979 году из-за установления их с Китаем.

В США заявили о готовности обсудить с Россией соглашение об инцидентах в море.

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